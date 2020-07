Mandzukic all’Inter?/ Calciomercato: Marotta pensa all’ex Juve come vice Lukaku

Mario Mandzukic nel mirino dell’Inter: questa la voce rimbalzata nelle ultime ore e che ha acceso il dibattito sul futuro del croato. È durata appena sei mesi l’avventura dell’attaccata all’Al Duhail, compagine del Qatar che a gennaio lo ha prelevato dalla Juventus: lunedì è arrivata l’ufficialità della risoluzione del contratto. Un’avventura abbastanza dimenticabile per l’ex Bayern Monaco, che ha messo a segno 2 reti in 8 gare giocate. Il 34enne ha ancora voglia di giocare ad alti livelli ed attenzione alla tentazione Inter: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta pensando a Mandzukic come vice Lukaku. Un colpo low cost a differenza dei già citati Olivier Giroud e Edin Dzeko, che consentirebbe al duo Ausilio-Marotta di destinare quei fondi per altre zone del campo da rinforzare. Ma il Biscione non è l’unico team a pensare al croato…

MANDZUKIC-INTER, LA CONCORRENZA É FOLTA

Per la Rosea Mario Mandzukic è più di un’opzione per l’Inter ed il fatto che sia svincolato lo rende più appetibile. Ma, come dicevamo, sono diversi i club sulle tracce del colosso croato. Il The Sun riporta che sulle tracce di Super Mario ci sarebbero anche Manchester United e Milan: i Red Devils sono alla ricerca di un bomber di esperienza per fare crescere i tanti talenti a disposizione di Solskjaer, mentre i rossoneri stanno valutando l’occasione di rimpiazzare Ibrahimovic con un altro calciatore di carattere e di esperienza come l’ex Atletico Madrid. Ma non solo: per Tuttosport ci sarebbe anche l’Hellas Verona, che starebbe accarezzando il sogno di piazzare un colpaccio come il classe 1986. Attese novità a stretto giro di posta…



