Maneskin, duetto con Iggy Pop su “I Wanna Be Your Slave”/ “Un onore cantare insieme”

I Maneskin e Iggy Pop suoneranno per la prima volta insieme. La band, vincitrice dell’ultimo Eurovision e Festival di Sanremo, il 6 agosto pubblica infatti la versione nuova di “I Wanna Be Your Slave”, brano tratto dall’ultimo album “Teatro d’ira – Vol. 1”. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, i ragazzi della band Maneskin, hanno rilasciato alcune dichiarazioni per l’occasione riportate dal ilfattoquotidiano: “È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare ‘I Wanna Be Your Slave’, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante”. Per poi aggiungere: “Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme”.

Maneskin, chi è il nuovo manager? Fabrizio Ferraguzzo/ Direttore musicale X Factor

I Maneskin e Iggy Pop insieme per I Wanna Be Your Slave

Iggy Pop con la band The Stooges è entrato nella Rock’n Roll Hall Of Fame e di recente è stato omaggiato con un Grammy Award per la sua carriera. Per capire il calibro dell’artista, basti pensare che vanta negli anni sodalizi di prestigio come quello con David Bowie oltre a Simple Minds, Green Day. Passando da Alice Cooper ai New Order, Ryuichi Sakamoto e Queens of the Stone Age. Ricordiamo infine che i Maneskin hanno annunciato il sold out del loro primo tour nei principali palazzetti italiani (organizzato e prodotto da Vivo Concerti). Il futuro immediato li vedrò in tour nei più importanti Festival europei. Mentre l’anno prossimo sono attesi dal concerto-evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo, realizzato in collaborazione con Rock In Roma.

LEGGI ANCHE:

Damiano dei Maneskin, scuse per l'uso di parola razzista/ "Non avrei mai detto..."Victoria De Angelis "Non sono stata molestata"/ Bassista Maneskin: "Piangevo perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA