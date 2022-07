Maniaco nel campeggio del Circeo: filma 13enne durante doccia/ Sfiorato il linciaggio

Un maniaco nel campeggio del Circeo, a Roma, si è nascosto nei bagni ed ha cercato di filmare col cellulare una tredicenne mentre stava facendo la doccia. L’uomo, come riportato da Repubblica, è stato scoperto proprio dalla ragazzina. Quest’ultima, mentre si insaponava, ha notato il dispositivo elettronico che spuntava dall’intersezione con la cabina adiacente. Dopo essersi resa conto della presenza estranea ha iniziato a urlare per il terrore. La folla di bagnanti, attirata dalle grida, si è immediatamente recata sul posto ed ha attorniato il pedofilo per evitare che potesse scappare. Diverse le chiamate alle forze dell’ordine.

Soltanto il pronto intervento dei Carabinieri di Terracina ha evitato il linciaggio. I presenti, avendo udito il racconto della vittima, erano infatti intenzionati a farsi giustizia da sé. Gli agenti della mobile tuttavia lo hanno impedito, procedendo con le necessarie operazioni di rito. Il maniaco è stato identificato: si tratta di un commerciante di 50 anni residente a Frosinone.

Maniaco nel campeggio del Circeo: filma 13enne durante doccia, ma viene scoperto e denunciato

La tredicenne e la sua famiglia nelle prossime ore presenteranno sicuramente una denuncia formale ai Carabinieri per quanto avvenuto nel campeggio del Circeo: un maniaco, infatti, ha tentato di filmare la ragazzina mentre stava facendo la doccia, incuneandosi tra le cabine con il proprio cellulare. La vittima è stata ascoltata dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto la sua testimonianza.

I militari, come riportato da Repubblica, hanno inoltre fermato il commerciante di Frosinone. Il suo dispositivo elettronico è stato posto sotto sequestro. L’obiettivo è quello di controllare se al suo interno ci sia materiale pedopornografico, tra cui anche le immagini scattate alla tredicenne nella doccia del campeggio. Inoltre, si stanno svolgendo gli approfondimenti di rito in modo da rintracciare i dati che saranno necessari a verificare se l’uomo abbia commesso in passato altri reati simili.

