MANIFEST/ Anticipazioni del 24 luglio 2019: Michaela in serio pericolo?

MANIFEST, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi della serie Manifest, in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 10°, l’11° e il 12°, dal titolo “Venti trasversali“, “Scie di condensazione” e “Punto di fuga“. Prima discoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ben (Josh Dallas) riesce a farsi assumere come apprendista contabile alla JP Williamson per indagare sulla USD e trovare i passeggeri scomparsi. Scopre così che la dottoressa Fiona Clarke (Francesca Faridany), presente sul volo 828, collabora con l nemico. Intanto, Michaela (Melissa Roxburgh) continua a sentire il battito di un cuore, ma non capisce che cosa voglia dire. Soccorre inoltre un ragazzo che assiste alla morte dello zio ed intuisce che voglia vendicarsi del suo assassino. Vance invece sorveglia il telefono di Ben e quando scopre che ha avuto accesso a dei dati importanti, gli impone di consegnargli tutto. Nel frattempo, Michaela segue il battito per catturare il criminale rilasciato per sbaglio dalle celle della Polizia. Scopre poi che il rumore che è sente è il cuore di Ivie, donato al ragazzo del caso.

Cal (Jack Messina) convince i genitori a farlo ritornare a scuola, mentre Michaela è sempre più nervosa perché deve lavorare con Jared (J.R. Ramirez). Vance invece si prende un giorno di riposo e propone a Ben di collaborare in segreto, dopo aver nascosto di avere la penna USB. In base alle misurazione elettriche presenti nei dati, la Clark conclude che il progetto del governo è replicare le potenzialità dei passeggeri. Nel frattempo, Harvey (Rich Topol) decide di buttarsi dal tetto dopo aver rivelato a Michaela di sentire il dolore degli altri passeggeri. Lourdes (Victoria Cartagena) invece confessa a Grace (Athena Karkanis) che lei a Jared proveranno ad avere un bambino. Con l’aiuto della Clark, Ben e Vance scoprono che dietro le scomparse c’è il Singularity Project. Quella notte, Ben trova degli indizi su un deposito segreto.

Nel passato, Vance fa arrestare Autumn Cox (Shirley Rumierk) per dei carichi pendenti legati a prima della scomparsa. Nel presente, la Cox si presenta ferita a casa di Ben e chiede il suo aiuto: è riuscita a sfuggire al Singularity Project. Gli esperimenti intanto continuano e questa volta le scosse colpiscono tutti i sopravvissuti. All’arrivo dei militari, il deposito però è già stato svuotato. Cal però raggiunge il padre di nascosto e gli rivela che i passeggeri sono stati solo nascosti nello stesso posto. Trovano infatti un passaggio segreto e Ben salva tutti, ma Jared rimane intrappolato all’interno a causa di un’esplosione. Michaela riesce però a trovarlo e portarlo in salvo, anche se ormai in coma. Quella sera, mentre Grace butta Ben fuori di casa, la Cox chiede nuove istruzioni al Singularity.

MANIFEST, ANTICIPAZIONI DEL 24 LUGLIO 2019

EPISODIO 10, “VENTI TRASVERSALI” – In base ad una nuova voce, Michaela riesce a trovare un altro passeggero, ora affetto da amnesia ed in passato violento con la moglie Helen. Intanto, la Cox decide di non seguire più gli ordini di Laurence e si sbarazza del telefono. La donna però viene ricevuta dal direttore Jansen, che la recupera con una nuova missione. Cal invece riceve una visione: Michaela è in pericolo.

EPISODIO 11, “SCIE DI CONDENSAZIONE” – Il pilota del volo 828 rivela a Ben che in seguito al loro ritorno il governo lo ha accusato di essere in qualche modo responsabile della scomparsa dell’aereo. Il Capitano parla anche di una tempesta che hanno dovuto attraversare durante il viaggio, ma in seguito rapisce Fiona e cerca di replicare il viaggio nel tempo. Michaela invece inizia a sospettare di Autumn, mentre Grace scopre che Cal potrebbe essere stato rapito.

EPISODIO 12, “PUNTO DI FUGA” – Ben scopre che il figlio ha lasciato un indizio prima di sparire, mentre Jared nasconde tutto alle autorità. Michaela scopre poi che il Maggiore ha usato la figlia scomparsa di Autumn per tenerla in pugno. Dopo aver perso la cognizione del tempo, un certo Zeke raggiunge la baita in cui si trova Cal e rivela di aver trovato riparo in una grotta nel dicembre dell’anno precedente per sfuggire ad una tormenta di neve.



