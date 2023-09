Manifestazione frecce tricolori 2023 a Torino annullata per incidente/ Salta anche concerto dei Pink Sound

La manifestazione delle frecce tricolori 2023 a Torino è stata annullata dopo l’incidente di ieri. Un aereo a San Francesco al Campo, nei pressi di Caselle, ha avuto un problema al motore probabilmente a causa di uno scontro con uno stormo di uccelli e si è schiantato al suolo durante un’esercitazione, travolgendo un’automobile che era sulla strada adiacente. L’esplosione ha provocato la morte di Laura, una bambina di 5 anni, mentre il fratellino di 12 anni ha riportato ustioni di secondo grado in diverse aree del corpo. I genitori sono rimasti lievemente feriti. È illeso, invece, il pilota del velivolo, che è riuscito a lanciarsi col paracadute.

Già nel pomeriggio di ieri, in segno di rispetto nei confronti della famiglia colpita dal dramma, era stata annullata l’esibizione delle frecce tricolori a Vercelli. Successivamente è stata confermata anche la cancellazione dell’evento principale. “In seguito al tragico incidente avvenuto all’aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell’Aeronautica militare organizzata dall’Aeroclub Torino sull’aeroporto di Torino Aeritalia, è annullata, sia per la giornata odierna, sia per gli eventi di domenica 17 settembre”, questo il messaggio dell’Aeroclub Torino ASD.

Manifestazione frecce tricolori 2023 a Torino annullata per incidente: la nota

Oltre alla manifestazione delle frecce tricolori 2023 in programma oggi a Torino, in virtù dell’incidente, è stato annullato anche il concerto dei Pink Sound, una cover band dei Pink Floyd, che era previsto per la serata di ieri. “Il presidente dell’Aeroclub Torino, Alberto Bannino, a nome di tutta l’organizzazione e del direttivo dell’Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime”, ha scritto ancora l’Aeroclub Torino ASD nel comunicato.

