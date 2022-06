Manila Nazzaro asfalta Katia e Giucas “Altro che Alex Belli…”/ Cos’è successo?

Manila Nazzaro: delusa da Katia Ricciarelli e Giucas Casella

Manila Nazzaro ha trascorso una vacanza ai Caraibi insieme al compagno Lorenzo Amoruso e ai figli Francesco e Nicolas, ma nel frattempo ha rilasciato un’intervista a Chi, tornando anche a parlare della sua recente esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex Miss Italia non rinnega niente del suo percorso, ma se potesse tornare indietro non stringere più amicizia con Katia Ricciarelli: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico. Tornassi indietro non le avrei mai e poi mai teso la mano e aperto il mio cuore”. All’inizio della loro convivenza a Cinecittà le due donne avevano legato molto, ma sul finire del reality tra loro si era creata una frattura che non si è mai ricucita. Ma c’è anche un altro ex gieffino che ha deluso molto Manila: “Giucas Casella? Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast”.

Manila Nazzaro: l’amicizia con Miriana Trevisan e Aldo Montano

Fortunatamente dentro la casa del Grande Fratello Vip sono anche nati dei rapporti sinceri: “Il rapporto con Miriana Trevisan, che sento ogni giorno. Idem con Aldo Montano. A Lulù le sono stata vicina quando si è lasciata con Manuel Bortuzzo. Però al primo posto metto il rapporto con Miriana”, ha detto Manila Nazzato sulle pagine del settimanale Chi. Secondo l’ex Miss Italia Aldo Montano meritava di vincere il GF Vip e lo avrebbe vinto se non avessi dovuto lasciare il gioco per motivi personali. Per quanto riguarda il cambio di guardia tra le opinioniste, Manila ha lodato Sonia Bruganelli – “È davvero brava” – che tornerà nella prossima edizione, mentre si è detta dispiaciuta per Adriana Volpe che non è stata confermata. Al suo posto Orietta Berti.

