Manila Nazzaro, dall’ex Francesco Cozza a Lorenzo Amoruso/ Due calciatori nel cuore

Nel cuore di Manila Nazzaro c’è stato spazio per due calciatori. La nota conduttrice, infatti, è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex centrocampista della Reggina Francesco “Ciccio” Cozza. La storia è stata di quelle importanti, dodici anni di matrimonio e di felicità con uno che in capo faceva della fantasia la sua arma principale. Insieme hanno avuto anche due figli. Prima il 6 luglio del 2006 è nato Francesco Pio poi successivamente il 12 dicembre del 2011 Nicolas. Nonostante poi l’amore sia finito i due hanno mantenuto buoni rapporti dimostrandosi soprattutto genitori all’altezza e in grado di rispettare i loro figli.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la loro storia a Temptation Island

Manila Nazzaro oggi è fidanzata con Lorenzo Amoruso, ex difensore tra gli altri dei Glasgow Rangers e oggi commentatore sportivo. I due hanno vissuto anche una forte esperienza di coppia, partecipando alla trasmissione Temptation Island di Canale 5 l’anno scorso come concorrenti. Il loro amore però non è uscito scalfito, anzi rafforzato. Tra i due certo ci sono stati anche dei battibecchi, ma ha sempre trionfato l’amore. Nonostante le storie d’amore con questi due ex calciatori il suo cuore batte però per una squadra dove nessuno dei due ha mai giocato, la Lazio.



