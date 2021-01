Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Il matrimonio? Non è una priorità”

Lorenzo Amoruso è il compagno di Manila Nazzaro, la bellissima ex Miss Italia con cui ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Una partecipazione che si è rivelata importante per la coppia che, dopo qualche momento di crisi, è uscita dal programma più forte ed innamorata che mai. A raccontarlo è stato proprio l’ex calciatore della Fiorentina dalle pagine di SuperGuida Tv: “siamo riusciti a chiarire alcune incomprensioni che erano state alimentate a causa del lavoro e della distanza che ci siamo trovati ad affrontare durante il lockdown”. L’ex calciatore ha anche aggiunto: “al di là del programma noi vogliamo fare seriamente quello che abbiamo promesso. E’ venuta fuori la parte vera di me e Manila.

La nostra più grande soddisfazione è aver ricevuto messaggi da parte di tante persone che si sono emozionate durante il falò”. Una storia d’amore importante quella tra Lorenzo e Manila che per il futuro non escludono la possibilità di un matrimonio, anche se dovranno aspettare un pò. “Non è possibile farlo perché Manila non è ancora divorziata” – ha raccontato Amoruso precisando – “in Italia la burocrazia è abbastanza lunga. Il primo matrimonio di Manila non è andato a buon fine purtroppo. Per me sarebbe il primo matrimonio e io l’ho sempre pensato in chiesa”.

Lorenzo Amoruso: “Con Manila la priorità è viverci quotidianamente”

Lorenzo Amoruso si è soffermato a lungo su un possibile matrimonio con Manila Nazzaro precisando: “non abbiamo bisogno comunque del matrimonio per coronare il nostro sogno. Al momento non è una priorità. Se poi tra un anno o due quando tutto sarà risolto io e Manila decideremmo di sposarci lo faremo”.

“Il nostro sogno? Avere un figlio”

Lorenzo Amoruso, infatti, vuole solo viversi il suo amore con la ex Miss Italia: “la nostra priorità è viverci quotidianamente. Stiamo intanto cercando casa a Roma. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe di avere un figlio. Ammetto ovviamente di avere delle perplessità perché abbiamo raggiunto un equilibrio con i bambini e tra di noi”. Il dirigente sportivo non ha mai nascosto che non gli dispiacerebbe diventare papà; un sogno che stava per realizzarsi, ma che si è interrotto come ha confessato Manila Nazzaro che ha perso il bimbo. Un dolore che la coppia sta superando insieme grazie alla forza del loro amore.

