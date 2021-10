Manila Nazzaro/ Difende Soleil Sorge e “scarica” Sophie Codegoni

Manila Nazzaro difende Soleil Sorge

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha criticato duramente il comportamento di Sophie Codegoni, rea di aver offeso Soleil Sorge. Tutto è nato con l’eliminazione di Raffaella Fico, che ha generato nuove polemiche e scontri nella Casa. Soleil, che non ha mai legato molto con Raffaella, ha esultato quando è stata annunciato la sua eliminazione. “Che vipera, con l’uscita di Raffa è stata proprio un’arpia”, ha detto Sophie dopo la diretta. Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne non sono piaciute a Manila Nazzaro: “Prima dice che la stima come donna e come tutto poi ieri le ha addirittura detto che è un’arpia. Cioè anche no, questo non mi piace. Questo perché? Soltanto perché ha esultato per l’uscita di Raffaella? Ma questo è un modo di fare di Soleil”, ha detto prendendo le difese dell’influencer.

Francesco Cozza "Gli attacchi di Manila Nazzaro? Meglio stare zitto"/ Si ricordi che è madre dei nostri figli

Il confronto tra Manila Nazzaro e Sophie Codegoni

Sbollita la rabbia iniziale, Manila Nazzaro ha voluto chiarire con Sophie Codegoni quanto successo nelle ultime ore. La ex miss Italia ha ripercorso quanto accaduto nelle precedenti settimane con Raffaella Fico, aggiungendo di esserci rimasta male per essere passata per una persona falsa quando ha nominato la ex di Mario Balotelli. Infine ha voluto far sapere a Sophie di non aver condiviso l’atteggiamento che ha assunto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro/ "Scarica" Raffaella Fico e si schiera con Soleil, la strategia premierà?

Secondo la Nazzaro, infatti, Sophie ha un po’ esagerato durante la discussione avuta con Soleil Sorge in Superled: “Io ieri ho avuto difficoltà a riconoscerti”. E ha aggiunto: “Sai cos’è sbagliato? Non il pensiero, quanto le accuse, il comportamento”. La Codegoni ha spiegato di aver usato la parola “cattiveria” solo perché anche Soleil l’aveva usata contro di lei. La ragazza, però, ha molto apprezzo il confronto con Manila e sembra pronta a chiedere scusa a Soleil.

LEGGI ANCHE:

Lorenzo Amoruso/ "Bimbo perso peggio di coltellata. Manila Nazaro unica che sposerei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA