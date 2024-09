Manila Nazzaro: “Con Stefano Oradei un amore vero”

Manila Nazzaro da pochi mesi ha sposato Stefano Oradei, che la showgirl descrive come “l’amore, quello vero”. “Io mi sono sempre immaginata mamma dopo i quarant’anni, ci credo tantissimo. Ogni mese potrebbe essere quello giusto, io ci spero. Al momento non abbiamo comunicato percorsi di fecondazione assistita, stiamo facendo dei controlli perché comunque io sono grande, ma è tutto a posto e tutto è possibile. Fino a quando sarà tutto possibile, ci proveremo con grande desiderio. Ci siamo dati il tempo di un anno perché poi bisogna anche prendere atto dell’età biologica. Devo dire che però i controlli ci dicono che tutto è estremamente possibile”.

Dopo il viaggio di nozze, Manila pensava di essere incinta: “Quando noi donne desideriamo talmente tanto un figlio, a volte avvertiamo quei sintomi. Ma anche la dottoressa mi ha detto di non pensarci perché liberando la mente, può succedere. Io ci avevo creduto, Stefano anche, lui è molto positivo. All’inizio del nostro rapporto io ero un po’ limitata perché avevo già una certa età e avevo paura di non realizzare il suo desiderio di diventare papà. Lui ama me e i miei bimbi, che in fondo sono un po’ anche suoi”.

Manila Nazzaro: “La famiglia di Stefano è come se fosse la mia”

Manila Nazzaro è convolata a nozze pochi mesi dopo aver conosciuto il suo Stefano Oradei: “Ci siamo conosciuti a fine dicembre 2022. Dopo ho lasciato il mio ex compagno. Ci siamo incontrati sul palco: lui doveva presentare delle maglie con uno scopo benefico ma lui non sapeva nulla. Io stavo presentando quell’evento. Tra noi c’è stato subito uno scambio di energia, quella roba che dici ‘ma cos’è…’. Io con lui ho proprio vissuto il momento in cui tutto si annulla e c’è scambio di energia. Da lì è nato l’amore, immenso e immediato tra me e Stefano”.

Tra loro “il primo bacio è arrivato mesi dopo, a Ponte Milvio. Io non mi sono lasciata andare subito. Nei primi tempi mi ha sempre portata nei posti più belli di Roma, come l’Altare della Patria dove mi ha chiesto di sposarlo”. Manila racconta: “I miei figli se ne sono accorti, a loro Stefano è piaciuto fin da subito perché ha un’educazione e una simpatia incredibili, è un uomo di altri tempi”. Anche la Nazzaro ha conosciuto subito la famiglia di Stefano Oradei: “In loro ho trovato un’altra mamma, un altro papà, un’altra sorella. Mi hanno accolto come una figlia, mi ha aperto il cuore, mi ha cambiato la vita”. Con il suo ex marito, Francesco Cozza, i rapporti non sono purtroppo buoni: “Ho tentato tutto, ho la coscienza a posto”.