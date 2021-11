Manila Nazzaro/ Katia Ricciarelli contro la sua nomination: “Sei il perno della casa”

Manila Nazzaro: il chiarimento con Clarissa Selassié

Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro è finita in nomination e subito ha attaccato le sorelle Selassié per essersi coalizzate contro di lei. Sia Lulù che Clarissa, per motivi diversi hanno mandato, al televoto la ex Miss Italia, ma come ha precisato Lulù fino a quando ci saranno le immunità, il cerchio dei nominabili si restringe. Il giorno dopo la puntata di venerdì, Manila e Clarissa hanno avuto modo di chiarirsi, mentre erano impegnate nella pulizia della cucina. Clarissa ha voluto ribadire di non essersi accordata con le sue sorelle, ma Manila ha ammesso di essere rimasta ferita dalla motivazione che ha data la principessa, ovvero di non trascorrere molto tempo con la ex miss Italia. “Non era per sminuire il nostro rapporto”, ha spiegato la giovane principessa. Le due si sono poi abbracciate a lungo.

Manila Nazzaro/ Preferisce Katia Ricciarelli ad Aldo Montano, lui geloso? (GF Vip)

Manila Nazzaro ha preparato la valigia

Manila Nazzaro è una delle candidate all’eliminazione insieme a Lulù e Clarissa Selassié, Soleil Sorge e Carmen Russo, per questo motivo ha preparato la valigia nell’eventualità di dover abbandonare la Casa. Secondo Katia Ricciarelli la ex Miss Italia verrà salvata dal pubblico. “Non do mai niente per scontato”, ha detto Manila, considerando imprevedibile il parere del pubblico. Anche Katia è d’accordo sull’imprevedibilità: “Mai avrei pensato che fosse la più votata dagli italiani”, ha detto riferendosi a Miriana Trevisan, che nel corso dell’ultimo televoto è risultata la preferita del pubblico. Manila ha cercato di giustificare le principesse, soprattutto Clarissa, ma Katia l’ha invitata a essere più dura: “Tu non devi essere sempre quella che fa la buona”. Secondo la cantante lirica la ex Miss Italia è “il perno della Casa” e per questo ritiene sbagliata la sua nomination: “Ci sono persone qui che non dovrebbero permettersi di fare certe votazioni”.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro ricorda la figlia persa un anno fa/ Lo sfogo di Lorenzo AmorusoMANILA NAZZARO E CARMEN RUSSO: AMICIZIA FINITA?/ Nuova lite per nomination

© RIPRODUZIONE RISERVATA