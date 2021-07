Manila Nazzaro si sposa “Arrivato l’anello da Lorenzo”/ “Un figlio? Dopo l’aborto…”

Manila Nazzaro, stando alle ultime indiscrezioni, è una delle concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Un’avventura attesa, dopo la quale potrebbe finalmente coronare il suo sogno: sposare il fidanzato Lorenzpo Amoruso. Ormai i problemi di cui hanno parlato a Temptation Island Vip sono solo un ricordo: Lorenzo e Manila non solo sono pronti a pronunciare il fatidico ‘sì’, ma lui le ha anche donato l’anello di fidanzamento che lei aspettava da tempo. Ora tutto è pronto per le nozze che, come svela la Nazzarro a DiPiù, si terranno “Nella tenuta di Lorenzo a Firenze. Lui ha una villa bellissima, avvolta dal verde, un posto veramente bello”. La data non è stata ancora annunciata dalla coppia che, probabilmente, deciderà di celebrarlo dopo la partecipazione di Manila al GF, qualora venisse confermata. Dopo le nozze, per la coppia potrebbe arrivare un figlio, anche se, solo pochi mesi fa, i due hanno vissuto un momento molto triste.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano?/ Lei "Aspetto la proposta di matrimonio"

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Un figlio? Avevao timore all’inizio…”

“Lorenzo e io abbiamo sofferto veramente tanto per la perdita del nostro piccolino. – ha ammesso Manila Nazzaro, ricordando l’aborto spontaneo vissuto qualche tempo fa – E inizialmente avevamo un po’ di paura a riprovarci, ma il medico ci ha spiegato che non dobbiamo avere alcun timore, che entrambi siamo sani e che, purtroppo, l’interruzione spontanea della gravidanza può capitare a tutte.”, ha spiegato. La voglia di avere un figlio, quindi, c’è: “Diciamo che una camera libera c’è, ci speriamo, ma anche se un figlio non dovesse mai arrivare siamo già felici, so di essere una donna davvero fortunata, pronta a sposarsi”, ha tenuto a precisare la showgirl.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021?/ L'indiscrezione: "Ha superato i provini"MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO/ “Abbiamo perso un figlio, ora nuovo nido d’amore…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA