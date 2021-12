Manila Nazzaro/ Stroncata sui social: “Falsa e ipocrita. Lei e Katia usano Giucas”

Manila Nazzaro: pace fatta con Jessica Selassié?

Dopo la puntata di venerdì, in cui ha ricevuto la sorpresa della madre, Manila Nazzaro ha discusso animatamente con Jessica Selassié, perché sabato sera spettava a lei il turno in cucina, ma le principesse hanno voluto organizzare una cena etiope per far conoscere ai coinquilini una parte delle loro tradizioni. La preparazione dei piatti è stata complessa e tutta la cucina è stata messa in subbuglio. Manila non ha apprezzato la complessa organizzazione della cena perché voleva rilassarsi e divertirsi con il resto dei suoi compagni, oltretutto non tutti hanno apprezzato i cibi ritenuti troppo piccanti.

Nelle ore successive la ex Miss Italia e Jessica hanno avuto modo di chiarirsi, ma in molti hanno avuto da ridere sull’atteggiamento di Manila: “Si sta avvicinando la puntata e guarda caso Manila cerca di avvicinarsi a Jessica… che falsa”, ha scritto un utente su Twitter.

Manila Nazzaro: le critiche sui social

Altri, sui social, hanno duramente criticato Manila Nazzaro: “Che falsa Manila. Jessica ti ha detto che lei e Clarissa avevano chiesto la cucina etiope due settimane fa. Ma è il GF ha decidere e ha deciso per un’altra sera. Sei bugiarda, capo branco ipocrita. Tu e Katia fate le nomination in 3 visto che usate Giucas per votare”, ha scritto un utente su Twitter. Secondo molti, infatti, la ex Miss Italia è una fine stratega, al di là di quello che vuole far credere al pubblico. Anche Giulia Salemi, ex gieffina, ha criticato la Nazzaro, che ha accusato le principesse di non essere delle “vip”: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma”, ha detto l’influencer, sottolineando come il reality offre una grande visibilità che permette poi di lavorare.

