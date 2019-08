Manila Nazzaro/ “Voglio farmi una nuova vita con il mio nuovo amore”

Un nuovo amore nella vita di Manila Nazzaro. La conduttrice televisiva e radiofonica ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lei, in cui ha rivelato di avere un nuovo fidanzato e di essere pronta a farsi una nuova vita. Divorziata dall’ex calciatore della Reggina Francesco Cozza, l’ex modella ha confermato al settimanale: «Sì, c’è una persona speciale. Mi piacerebbe rifarmi una vita con lui e i miei figli. Ma per il momento non posso dirvi di più». Una bella notizia per la Nazzaro, che a proposito dei suoi due figli Francesco Pio e Nicolas ha poi spiegato di non sentirsi più serena oggi rispetto a quando aveva venti anni: «Quando diventi mamma la serenità la perdi completamente. I pensieri sono tutti rivolti ai figli, al loro futuro e al mondo in cui li lasci».

MANILA NAZZARO E L’ADDIO A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

Negli scorsi mesi Manila Nazzaro è spesso tornata sulla querelle sul suo addio a Mezzogiorno in Famiglia, programma Rai condotto nella stagione 2016-2017 al fianco di Massimiliano Ossini dopo due anni da inviata. L’ex modella ai microfoni di Lei ha parlato così del suo percorso lavorativo: «Dopo essere stata sostituita da Adriana Volpe a Mezzogiorno in famiglia, sono quasi tre anni che sono nella famiglia di RTL e conduco un programma radiofonico quotidiano su Radio Zeta». E su Adriana Volpe, messa nel mirino a più riprese in passato, ha aggiunto: «Io non ce l’ho con Adriana, ma ce l’ho con il sistema. Mi arrabbiai molto per il modo in cui mi fu detto, già a cose fatte, che ero fuori dal programma. E questa è una cosa di cui accuso Michele Guardì e lui lo sa benissimo. Poi io e Adriana abbiamo chiarito poco tempo fa al matrimonio di Stefania Orlando».

