Manila piange per Manuel Bortuzzo “Tra noi un muro”/ “Gli ho scritto una lettera…”

Manila Nazzaro ha deciso di sciogliere un nodo nel suo cuore e chiarire una questione per lei importante. Munita di carta e penna e un po’ in disparte dal gruppo, la concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso un lungo tempo a scrivere una lettera ricca di sentimento. Poco dopo è stata lei stessa a svelarne il destinatario a Soleil Sorge: si tratta di Manuel Bortuzzo.

“Sto scrivendo una lettera a Manu. – ha esordito la Nazzaro parlando con Soleil – Prima che partisse… voglio leggerla prima di dargliela. Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo.”, le ha spiegato. Soleil si è detta d’accordo con Manila, avendo notato come lei un allontanamento da parte del ragazzo, che coincide con il suo forte avvicinamento a Lulù Selassiè. Come la Nazzaro, dunque, spera di poter in qualche modo ricucire il rapporto.

Manila Nazzaro soffre per l’allontanamento di Manuel Bortuzzo: per lui una lettera al GF Vip

Manila Nazzaro ha dunque continuato la sua riflessione sul rapporto con Manuel: “Lui ha avuto questo atteggiamento perché per lui non si può litigare per queste stupidaggini. Lui non può spendere energie per queste cose. Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale ma ho capito che lui non mi vuole parlare.” Soleil è convinta che il comportamento del ragazzo non nasca da una reale volontà di allontanarsi da loro: “Magari con più tranquillità… io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa”, ha infatti dichiarato. Non resta che scoprire quale sarà la reazione di Manuel di fronte alla lettera che ha fatto versare lacrime a Manila.

