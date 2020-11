Manitoba, Gruppi/ Rischio eliminazione? Sul palco di X Factor con I Wanna Be Sedated

Manitoba a rischio eliminazione a X Factor 2020? Sul palco del secondo live con I Wanna Be Sedated

I Manitoba canteranno I Wanna Be Sedated dei Ramones nel secondo live di X Factor 2020 consapevoli del fatto di aver rischiato davvero molto grosso. I due fidanzatini non hanno convinto il pubblico e i giudici del talent di Sky e alla fine della prima puntata sono finiti a rischio eliminazione insieme ad Eda Marì. Proprio i giudici hanno deciso di salvare loro a discapito della cantante calabrese che adesso dovrà affrontare il ballottaggio all’inizio di questo secondo live, I Manitoba possono dirsi al sicuro o alla fine saranno loro a rischiare di nuovo molto grosso questa sera? Manuel Agnelli ha cercato di confortarli sperando di cambiare registro adesso con il nuovo brano assegnato, ma ci riuscirà davvero?

Manitoba al ballottaggio con Eda Marì, i giudici li selvano ma…

Nel primo live di X Factor 2020, il duo ha portato sul palco La Domenica, il loro inedito. Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini sono cresciuti insieme, erano figli di famiglie amiche, e poi si sono ritrovati in seguito, lui alla chitarra e lei al microfono, regalano emozioni e canzoni fresche facendo passi da gigante tant’è che Manuel Agnelli rilancia ‘se continuate così mi licenziano’. Il giudice li presenta come la quota pop della sua squadra, i due hanno una scrittura loro molto caratteristica e sono dei grandi lavoratori tanto che la differenza si noterà subito con il loro inedito. Emma Marrone ha riconfermato l’apprezzamento per il loro modo di stare sul palco, ama la voce di Giorgia e anche il loro modo di scrivere. Mika ama quello che sono anche se con l’inedito del primo live li ha visti un po’ meno a fuoco perché questo cambiamento lo ha un po’ frastornato. Hell Raton si trova d’accordo con entrambi, funzionano, sono molto belli insieme ma ha ancora dei dubbi. Manuel Agnelli pensa che i dubbi sono legittimi ma sa bene che loro risponderanno sì al lavoro che c’è da fare. I Manitoba riusciranno davvero a salvarsi questa sera?



