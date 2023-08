Manlio Dovì: “E’ difficile stare con me ma sono fidanzato da 3 anni”/ “Per me recitare è una mania”

Il grande attore comico e imitatore, Manlio Dovì, è stato intervistato questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “Ho iniziato nei piano bar, a me divertiva fare le imitazioni, l’imitazione è immediata rispetto ad un personaggio che puoi inventare poi nel tempo devi trovare la tua dimensione, devi capire che l’imitazione deve essere originale e divertente. Nella mia vita la recitazione è divenuta una mania, nel senso che voglio sempre tirare fuori qualcosa di nuovo. Sono alla continua ricerca. L’imitazione è stata sdoganata anche dal cinema come Favino con Craxi e anche con Buscetta, l’imitatore deve essere un attore. Bisogna tirare fuori una personalità e un carattere che non è detto che si abbia”.

Ma quel è l’imitazione a cui Manlio Dovì è più legato? “Quella di Luca Giurato, a cui sono legatissimo. L’attore tira fuori pregi o difetti e li anticipa”. Sul Bagaglino: “Pingitore ha accettato i miei tanti difetti, è stato ed è un padre. Ci ha insegnato il rigore e soprattutto la libertà nel fare, non ti fa mai sentire l’effetto gabbia che è la cosa più brutta. Poi ho imparato la disciplina io che sono sempre stato irriverente, e nella vita ho saputo dire di no perchè il carattere è questo: devo difendere le mie idee”.

MANLIO DOVI’ E LE SUE GRANDI CAPACITA’ DI RUMORISTA

Manlio Dovì ha continuato parlando del suo ruolo da rumorista: “Io sì sono un rumorista perchè sono un burlone. Questo fa parte della follia ma anche dell’orecchio ma penso che non vi sia una vera e propria tecnica”. Manlio Dovì ha parlato dei suoi ruoli drammatici: “In Italia è difficile se sei un comico. L’attore dovrebbe saper fare più ruoli e l’attore vorrebbe fare tutto. L’importante è comunque individuare il ruolo e la chiave e mi solletica di più il ruolo drammatico, sono sfide. Io comunque ho notato che il pubblico è più pronto degli addetti ai lavori che ti creano degli schemi e delle gabbie. E’ un esame continuo quello dell’attore”.

Manlio Dov’ e l’amore: “E’ difficile stare con me, sono sempre stato in movimento. L’attore è anche molto solitario. Sono comunque felicemente fidanzato da tre anni”. Chiusura sui suoi progetti futuri: “Farò un musical ma è tutto top secret, lo farà a novembre con Serena Autieri”.











