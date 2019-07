Mannarino/ La star dell’indie esponente della “scuola romana” (Techetechete)

Considerato uno degli astri nascenti della musica italiana, già star di quella romana, Alessandro Mannarino sarà tra i protagonisti della puntata di Techetechete di oggi, giovedì 4 luglio 2019. Una puntata dedicata al Lazio e, soprattutto, a Roma, dove Mannarino è nato, cresciuto e si è imposto. La sua carriera è iniziata nel 2001 con spettacoli decisamente originali, a metà strada tra l’attività DJ-istica ed il concerto acustico. Con il passare del tempo sono numerose le partecipazioni in programmi televisivi e radiofonici, basti pensare alle apparizioni a Viva Radio 2 con Fiorello e all’esperienza al fianco di Serena Dandini nella trasmissione televisiva di Rai 3 Parla con me. Nel giugno 2014 ha fatto il giro d’Italia la notizia del suo arresto a seguito di una rissa in un locale del lungomare di Ostia, con l’artista condannato a un anno e sei mesi di carcere, con la condizionale, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quattro gli album pubblicati fin qui: Bar della rabbia nel 2009, Supersantos nel 2011, Al monte nel 2014 e Apriti cielo nel 2017.

ALESSANDRO MANNARINO, LA STAR INDIE DELLA MUSICA ROMANA

Seguitissimo sui social network, basti pensare che la sua pagina Facebook ha superato i 315 mila mi piace, Mannarino ha raccolto grande seguito per le sue canzoni passionali e schiette: da Me so ‘mbriacato a Statte zitta!, passando per Scetate vajo’ e Serenata Lacrimosa, i suoi brani riflettono la romanità in tutto e per tutto. Gli addetti ai lavori sono concordi nell’inserire il 39enne dall’anima indie nell’elenco di quei cantautori della scuola romana che comprende artisti del calibro di Daniele Silvestri, Niccolò Fabi e Max Gazzè. Look sopra le righe, personalità forte e tormentoni che hanno lasciato il segno: Mannarino ha sempre fatto parlare di sé nel bene e nel male, sicuramente senza filtri e senza mezze misure. Schierato politicamente ed impegnato, il cantautore porta avanti le sue battaglie con fierezza e non si tira indietro davanti a niente e nessuno. Negli ultimi anni questo è stato abbastanza chiaro a tutti…

