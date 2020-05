Manolo Paoletti / Dalla collaborazione coi Los Disiguales a Tu Si Que Vales

Pubblicità

Manolo Paoletti è uno dei protagonisti della puntata di questa sera di Tu Si Que Vales. Il cantante di origine cubane si è avvicinato alla musica caraibica all’età di tredici anni, quando ha incontra il maestro Alfredo Portela. Nel giro di un paio di anni Manolo Paoletti diventa assistente e appena compiuta la maggiore età entra a far parte del gruppo Cubanissimo di Oscar Savon. Il concorrente di Tu Si Que Vales ha dunque ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti del calibro di Gente de Zona, Orquestra Mayimbe, El Micha, El Yonki, Charanga Habanera e Los Disiguales. La canzone che porta sul palco di Canale 5 si intitola l’amore che ho dentro e nella clip ufficiale Manolito aka La Cura duetta con Veronica Liberati. Per rivederlo all’opera basterà sintonizzarsi sulla rete ammiraglia Mediaset per la replica di Tu Si Que Vales.

Manolo Paoletti, luci e ombre a Tu Si Que Vales

La sua performance a Tu Si Que Vales gli ha consentito di alimentare il seguito di ammiratori, ma non di entrare nei cuori della giuria. Infatti se il pubblico lo aveva premiato con l’82% delle preferenze, i giurati non era stati altrettanto benevoli. Gerry Scotti, ad esempio, lo aveva definito “Più tenero che brano”. Maria De Filippi ne aveva apprezzato il coraggio, mentre Mammuccari e Zerbi si erano detti scettici.



