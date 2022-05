Manuel Agnelli, miglior canzone ai David di Donatello/ “La profondità degli abissi”

Manuel Agnelli è stato premiato ai David di Donatello per la migliore canzone originale: è stata scelta la sua “La profondità degli abissi”, che è stata inserita nel film Diabolik. Una grande soddisfazione per l’artista, che era alla prima candidatura della sua carriera ed è riuscito a raggiungere questo importante traguardo. È per questo motivo che sul palco, al momento del ritiro della statuetta, è apparso visibilmente emozionato.

“Manca solo la mia di famiglia quindi dedico questo premio a Emma e Francesca. Inoltre la musica è un lavoro e voglio dedicare ai lavoratori della musica, a Rodrigo D’Erasmo, Fabio Rondanini che hanno lavorato con me a questo brano”, queste le brevi dichiarazioni rilasciate in diretta dopo il conferimento del premio.

Manuel Agnelli, miglior canzone ai David di Donatello: è “La profondità degli abissi”, colonna sonora di Diabolik

La migliore canzone originale ai David di Donatello 2022 è dunque “La profondità degli abissi” di Manuel Agnelli, tratta dal film Diabolik. La pellicola, diretta dai Manetti Bros, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto. Il brano in questione non è però la colonna sonora.

La colonna sonora del film è stata curata infatti da Pivio e Aldo De Scalzi, storici collaboratori dei Manetti Bros, mentre Manuel Agnelli ha interpretato due canzoni originali. Una è La profondità degli abissi che ha vinto il premio e l’altra è Pam pum pam. “Di solito le canzoni servono alla promozione di un film: quelle di Manuel hanno contribuito ben di più al suo valore assoluto”, hanno commentato i membri del cast della pellicola.

