X Factor 2024, giuria rivoluzionata: fuori Fedez arriva Jake La Furia e non solo/ Svelate tutte le novità

Giuria X Factor 2024: svelati tutti i nuovi giudici: da Jake La Furia a Paola Iezzi, fuori Fedez

La nuova edizione di X Factor è pronta ad accendere i motori con lo svelamento delle prime novità di quest’anno che sono tante e clamorose. Una grande sorpresa arriva nella conduzione: a guidare lo show ci sarà Giorgia, che fa il suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show. Totalmente rivoluzionata è la giuria di X Factor 2024, nessuno dei quattro giudici della precedente è stato riconfermato quindi fuori Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan (già squalificato durante il talent) Allora posto ci sarà un graditissimo ritorno, Manuel Agnelli e tre volti nuovi pronti a dare nuova verve e brio: Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. È un ritorno quello dell’acclamatissimo Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i panni di giudice con, dalla sua, Dopo un’esperienza di 5 edizioni vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria il ritorno di Manuel Agnelli nella giuria di X Factor è acclamatissimo. La sua biografia artistica è poliedrica: cantautore, musicista e produttore discografico, fondatore e frontman della rock band italiana Afterhours.

Per la prima volta a X Factor, invece, Achille Lauro, definito ‘una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi con la sua inconfondibile identità protagonista del mondo urban-street è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte. Prima volta anche per Jake La Furia (Francesco Vigorelli) rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni, con i Club Dogo prima (dal 2001 insieme a Guè Pequeno e a Don Joe, autori di successi come Che bello essere noi, Noi siamo il club e Non siamo più quelli di Mi Fist) e da solista poi: nel 2012 l’album “Musica Commerciale” è disco d’oro e di allora gli album ed i successi si sono susseguiti. Infine, siederà tra i giudici di X Factor 2024 anche Paola Iezzi, reduce dal ritorno in auge in grande stile grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la sorella Chiara. Cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara con cui ha pubblicato 8 album in studio ma anche per il suo percorso da solista dal titolo ‘Alone’.

X Factor 2024: svelate tutte le novità della prossima edizione: conduzione e giudici

Insomma ci saranno tantissime novità nella prossima edizione di X Factor 2024, in un’inedita Giorgia alla conduzione e Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi giudici. Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, dopo aver salutato e ringraziato Francesca Michielin per il lavoro svolto, è stata conduttrice per due edizioni, ha dichiarato: «Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un’edizione rinnovata nel cast artistico e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C’è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi.”

Le ha fatto eco Marco Tombolini, CEO Fremantle: “Una delle grandi doti di X Factor è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta, pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l’ambizione di guardare al futuro. È per questo che siamo felici di continuare a collaborare con Sky a una nuova stagione di X Factor all’insegna del cambiamento e dell’eccellenza. Insieme, con un cast artistico che ci entusiasma, costruiremo il palcoscenico che i sogni e le aspirazioni dei nostri concorrenti meritano”. Nuova sfida dunque per il talent di Sky Uno riuscirà ad attrarre più pubblico delle precedenti edizioni?











