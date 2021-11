Manuel Bortuzzo “Con Lulù? Uno scambio di affetto”/ Il web inizia a scaricarlo…

Manuel Bortuzzo: la nomination a Clarissa

Manuel Bortuzzo non sta vivendo un periodo sereno con Lulù Selassié e questo malcontento si sta riversando anche sulle sorelle, in particolare Clarissa. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip l’ex nuotatore ha nominato la più giovane delle principesse perché con lei ha stretto pochi rapporti. Lulù non ha apprezzato il gesto e questa nomination non ha fatto altro che alimentare il malcontento tra le sorelle. L’atteggiamento ambiguo di Manuel nei riguardi di Lucrezia sta dividendo a metà il pubblico social, c’è chi definisce Bortuzzo un maleducato che si diverte a calpestare i sentimenti puri della giovane Lulù e chi ritiene la principessa troppo debole e la invita a tirare fuori la forza per staccarsi definitivamente dall’ex nuotatore per evitare ulteriori sofferenze.

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo si è ritrovato ad affrontare con Davide Silvestri e Patrizia Pellegrino il tema delle relazioni che nascono all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Le coppie che si possono creare qui si perdono la bellezza di vivere una cosa forte di una persona e poi viverne la mancanza”, ha detto il giovane nuotatore. Secondo Manuel, infatti, convivere sette giorni su sette priverebbe un rapporto appena nato di sentire la mancanza della persona amata. Patrizia Pellegrino ha colto l’occasione per sapere qualcosa di più sulla sua storia con Lulù: “Non era niente inizialmente, era semplicemente uno scambio di affetto. Lei ha marciato su quella cosa ed è andata molto veloce”, ha spiegato Bortuzzo. Il giovane ha ammesso di non aver mai provato niente di più di un’attrazione fisica: “Mi son trovato in difficoltà perché avevo da una parte una persona che mi diceva già cose importanti”.

