MANUEL BORTUZZO E PAPÀ FRANCO EMOZIONANO RAOUL BOVA/ “Ho trovato in lui la forza di reagire”

S’intitola Ultima gara il nuovo film di Raoul Bova girato insieme a Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto rimasto coinvolto nel 2019 in una sparatoria alla periferia di Roma. L’atleta 22enne compare in studio in compagnia di papà Franco, felice di omaggiare anche lui l’attore semplicemente così, con la sua presenza silenziosa. Bova, infatti, è molto legato a entrambi, così com’è legato a Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla, tutte e tre grandi stelle di uno sport che anche lui ha praticato (e pratica) sin dall’infanzia. “Ho trovato questi grandi campioni. Ci siamo scoperti uomini”, ha spiegato Raoul Bova, incalzato a Canzone segreta dalla conduttrice Serena Rossi. È stato Manuel a ufficializzare il loro progetto insieme: “Abbiamo condiviso tanto in così poco tempo, mi sento fortunato a essere parte della tua famiglia, se così possiamo dire. È stato tanto intenso quanto vero”, ha dichiarato il ragazzo. Bortuzzo lo chiama ‘progettino’, il “progettino iniziato quasi due anni fa”, dice. In effetti, probabilmente, non pensava che quell’idea di sceneggiatura appena abbozzata potesse tramutarsi nel grande racconto che è ora, o – meglio – si avvia a essere da qui alla fine del montaggio.

Manuel Bortuzzo e l’amicizia con Raoul Bova

Ultima gara è stato diretto da Marco Renda e racconta le vite di cinque amici-colleghi nuotatori. Il personaggio di Bova coltiva il grande sogno di battere in staffetta il record del mondo categoria master, e per farlo si avvale dell’aiuto dei suoi ‘allenatori’ d’eccezione. Sarebbe un onore, per lui, dare al padre defunto quest’ultima soddisfazione, motivo che lo sprona a mettercela tutta. La vicenda è in parte autobiografica: anche Raoul, infatti, ha vissuto un momento ‘off’ dopo la scomparsa dei suoi genitori: “Ho trovato in lui la forza di reagire, la voglia di vivere”, ricorda, parlando ancora di Manuel. “Lui ha trovato in me un supporto e abbiamo cominciato a guardare insieme verso il futuro”.

