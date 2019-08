MANUEL BORTUZZO, DEDICA ALLA FIDANZATA MARTINA/ Foto, “tienimi la mano, amore mio”

“Tienimi la mano amore mio un’altra volta, io vengo dal blu e cresceremo come un onda. Tienimi la mano amore mio un’altra volta siamo ancora qui si aprirà un’altra porta”. Così Manuel Bortuzzo nella dedica alla fidanzata Martina, con cui ha vissuto il dramma della sparatoria nel febbraio scorso. Su Instagram, il nuotatore di Morgano (Treviso) ha postato una foto in compagnia del suo giovane amore. Martina, 16 anni appena, ha affrontato direttamente gli attimi drammatici dell’incidente. “Era una serata bellissima”, ha raccontato in seguito Manuel, “avevamo appena fatto festa in villa, poi la festeggiata ci doveva offrire da bere e siamo andati in un pub. Ma non facciamo in tempo ad arrivare che ci dicono che era scoppiata una rissa“. Prosegue nell’intervista al Giornale: “Dovevo andare dall’altra parte del pub per andare a comprare un pacchettino di sigarette, ho visto motorino salire sul marciapiede, ho visto uno che ha tirato fuori una pistola, non mi sono neanche reso conto e ha sparato. C’era Martina lì accanto a me”.

Manuel Bortuzzo e il sostegno della fidanzata Martina

Martina c’è sempre stata, e sempre ci sarà. Quando Manuel Bortuzzo è finito per terra, la sua ragazza lo ha abbracciato e ha sperato con tutte le sue forze che non fosse la fine. Tutta la gente si è accalcata sul luogo, e un amico si è messo a schiaffeggiarlo nel tentativo di tenerlo sveglio. “Martina mi è rimasta vicino tantissimo. Nell’intimo è quella che mi ha capito di più. Lei è fondamentale. Insieme siamo una potenza“. Sul suo profilo Instagram, le foto in compagnia non mancano mai. L’ultima è particolarmente tenera: Manuel e Martina si abbracciano manifestandosi sostegno e vicinanza reciproci. Nonostante ciò che gli è accaduto, il ragazzo appare molto sereno. Il merito, in parte, è anche dello splendido rapporto che ha con la sua fidanzata.





