Manuel Bortuzzo, incidente e ex fidanzate/ Tornerà a camminare? Lulù ne è certa!

La semifinale del Grande Fratello Vip regala un’ampia parentesi a Manuel Bortuzzo. Alfonso Signorini decide di approfondire in una serata importante un argomento che lo è sicuramente molto di più: quello della disabilità. Questo riporta alla mente il passato di Manuel e il terribile incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Ricordiamo infatti che il ragazzo stava trascorrendo una serata in compagnia quando, per uno scambio di persona, è stato sparato, finendo in fin di vita. Oggi di quell’incidente porta con se un’invalidità di cui però parla con grande forza e coraggio in diretta televisiva, spiegando al pubblico cosa vuol dire vivere così.

Manuel Bortuzzo tornerà a camminare dopo l’incidente?

“Non vorresti mai pesare sulle spalle di altre persone, vorresti farcela con le tue forze. Bisognerebbe avere la possibilità di arrivare dove arrivano tutti senza difficoltà e senza dover chiedere agli altri.”, dichiara Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, citando spesso Lulù Selassiè, la donna di cui oggi è follemente innamorato. Prima di lei ci sono state Martina Rossi e Federica Pizzi, ex fidanzate da lui talvolta citate anche nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip. Molti, ad oggi, si chiedono se Manuel tornerà un giorno a camminare: in questo senso la scienza sta facendo passi da gigante ma non ci sono certezze che ciò accadrà. L’unica ad esserne certa è l’innamoratissima Lulù.

