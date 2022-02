Manuel Bortuzzo “Mio padre ora felice di Lulù”/ “Ecco perché prima non era d’accordo”

Manuel Bortuzzo è sempre più innamorato di Lulù Selassiè. È tornato a confermarlo nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, annunciando di avere un grande progetto in atto per San Valentino. D’altronde la sua vita dopo il Grande Fratello Vip è tanto cambiata, soprattutto grazie all’amore trovato tra le quattro mura di Cinecittà.

“Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo. – ha ammesso Manuel che proprio non riesce a stare lontano da Lulù – Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per S. Valentino.”, ha infatti rivelato Bortuzzo.

Di recente Manuel ha fatto un nuovo tatuaggio sul collo, un ’22’ che per lui ha grande significato: “Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. – ha spiegato – Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica.”, ha tenuto poi a precisare. In ultimo Manuel ha spiegato che anche l’opinione di suo padre Franco Bortuzzo su Lulù è cambiata: “Perché prima non era d’accordo? Perché doveva vedermi. Ora che sto bene ed è felicissimo, non vede l’ora che la conosca. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto.” ha concluso.

