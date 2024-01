Lulù Selessié e Manuel Bortuzzo sono tornati insieme?/ Indizi social e foto accendono il gossip sulla coppia

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo fidanzati? Chi lancia la bomba: “Mai smesso di frequentarsi”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati una delle coppie più amate nate all’interno del Grande Fratello Vip 6. Dopo alcuni mesi, però, i due hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine della relazione e dopo mesi il nuotatore è stato paparazzato con nuova fiamma, confermendo in seguito di essersi fidanzato. Adesso, invece, la realtà sarebbe diversa e pare che tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié siano ritornati insieme.

Ad accendere il gossip sono stati indizi social, foto e indiscrezioni di siti e giornali e l’ultimo in ordine di tempo ad annunciare che Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono ritornati insieme è stato il settimanale Chi, nell’ultimo numero uscito in edicola nella rubrica Chicce di gossip: “Manuel Bortuzzo è nuovamente innamorato’ Così sembrerebbe dai movimenti social del ragazzo. In realtà, Manuel, dopo il Grande Fratello Vip, non avrebbe mai smesso di frequentare Lulù Selassié, ma nella privacy totale, lontano da tutto e tutti.”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono di nuovo fidanzati? Mettendo insieme tutti gli indizi non dovrebbero essersi dubbi. Il primo a lanciare il presunto scoop è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che sui social aveva rivelato: “Tornare insieme? Non si sono mai lasciati davvero. Adesso che ho le prove lo posso dire. Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi. Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Non possiamo più fare finta di niente. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove, si sono visti fino a poche settimane fa”.

Si vocifera, dunque, che tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ci sia stato il ritorno di fiamma già da tempo. I due si starebbero frequentando in gran segreto e starebbero cercando di mantenere una certa privacy. Se prima si trattava solo di alcune ipotesi, adesso ci sono molti indizi, non solo il gossip di Chi e Alessandro Rosica. Nei giorni scorsi, infatti, su Tik Tok i più attenti hanno notato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva un braccialetto con il nome di Bortuzzo ‘Manu’ mentre in seguito, un paio di giorni fa, la coppia è stata paparazzata mano nella mano da una follower. Insomma, Lulù e Manuel sono una coppia?











