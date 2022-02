Manuel Bortuzzo preferisce Delia a Soleil/ Il padre Franco ironizza sui social

Delia Duran conquista il pubblico e gli ex gieffini

Delia Duran non ha trovato il favore solo del pubblico ma anche di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip che ieri sera hanno festeggiato la sua vittoria al televoto. La prima è stata Clarissa Selassié che nei giorni scorsi ha lanciato un appello sui social per salvare la moglie di Alex Belli: “Salviamo Delia, se lo merita”. Durante la diretta di ieri sera, la più giovane delle principesse ha espresso chiaramente la sua opinione sulla modella: “Da quando Delia è entrata, a parte la situazione del triangolo con Alex e Soleil, ha parlato di sé e dato tanto amore alle altre donne della casa. La vedo sincera, la vedo onesta, porta tranquillità, freschezza. Mi piace tanto, non è cattiva”. Nessun nome, ma in molti hanno letto tra le righe un riferimento a Soleil. Ma anche Manuel Bortuzzo si è schierato dalla parte di Delia Duran: “Manuel ha urlato: Sì, se lo merita di più”, ha rivelato Alfonso Signorini in collegamento con la casa.

Manuel Bortuzzo, uscito da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello Vip, ha così espresso il suo punto di vista: “Delia ha portato un po’ di diversità e non la vedo come una persona che deve per forza andare contro qualcuno per andare avanti. Si sta facendo il suo percorso”. Anche il nuotatore non ha fatto alcun riferimento all’influencer italo-americana che si è sentita chiamata in causa. Infatti, dopo la puntata, Soleil ha detto: “Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma sopratutto era evidente che era contro di me”. Sui social, anche, Franco Bortuzzo ha commentato la delusione di Soleil quando ha realizzato che il pubblico ha preferito Delia Duran a lei: il padre di Manuel ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto di Soleil con un espressione di evidente disappunto “Quanto ti dicono che non sei la preferita”, con tanto di emoticon di una scimmietta che si copre gli occhi.

