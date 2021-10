Manuel Bortuzzo respinge il bacio di Lulù Selassié in diretta/ “Attenta al rossetto!”

Ancora una volta non passa inosservato il gesto di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié. Il tutto è accaduto nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, all’uscita delle sorelle Selassié dalla stanza led dove Signorini le aveva chiamate per parlare in privato della questione del loro papà in carcere. All’uscita, Lulù si è recata subito da Manuel Bortuzzo per abbracciarlo e dargli un bacio sulle labbra ma il ragazzo l’ha immediatamente bloccata, allontanandola ed evitandole di baciarlo. Il motivo? Il rossetto. “Attenta, hai il rossetto!” l’ha avvertito Manuel, scostandola. Lei si è allontanata infastidita: “Uffa tu e questo rossetto!” I due si sono quindi separati così, tornando alle proprie postazioni.

Lulù Hailé Selassié/ Gelosa di Sophie Codegoni: "Manuel Bortuzzo, sei ingenuo!"

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè gelosa di Manuel Bortuzzo al GF Vip/ Lui: "Non siamo fidanzati"Manuel Bortuzzo nega un bacio a Lulù per la camicia/ "Costa tanto", ecco quanto

© RIPRODUZIONE RISERVATA