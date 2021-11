Manuel Bortuzzo scopre la frase di Alex Belli/ “Per nulla offeso, voglio leggerezza”

Prima che la sedicesima diretta del Grande Fratello Vip volga al termine, Alfonso Signorini chiama in disparte Alex Belli, Soleil Sorge, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo (già messo al corrente di tutto) per chiarire la questione della frase che tanto ha indignato il web. Signorini chiede direttamente a Manuel quale sia la sua idea a riguardo; lui dichiara: “Qui ci sono due strade che si possono prendere: le mia personale, perché non mi offenderebbe mai Alex e perché io sono il primo a cui piace ridere e scherzare, perché ho anche voglia di leggerezza. L’altra strada è di chi vede da casa e non conoscendo bene il contesto non capisce bene. Per questo io alla fine chiedo ad Alex di stare attento.”

Manuel Bortuzzo e Alex Belli, nessuna tensione dopo la frase dell’attore al Grande Fratello Vip

L’atmosfera, infatti, è molto leggera e per nulla tesa. Anche Alex spiega la sua posizione: “Io credo che il rapporto tra me e Manu è fantastico e anzi siamo i primi a scherzare insieme. Non era assolutamente in quel senso, quindi per questo chiedo scusa.” Arrivano poi anche le scuse di Soleil e di Davide, anche se la frase non è uscita dalla loro bocca.

