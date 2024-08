Manuel Bortuzzo malattia, il nuotatore debutta alle Paralimpiadi 2024

Tra i volti più attesi delle Paralimpiadi di Parigi 2024 c’è sicuramente Manuel Bortuzzo, che negli ultimi anni è divenuto un vero e proprio volto televisivo dopo l’incidente che ne 2019 gli ha stravolto la vita. Il nuotatore friulano sembrava destinato a una carriera da sogno in vasca, con i campionati assoluti nel mirino e il destino che invece ha fatto un gioco diverso, più sporco, ma che non è bastato per annientare il giovane nuotatore che abbiamo visto nel 2021 anche nella casa del Grande Fratello. Manuel Bortuzzo debutta alle Paralimpiadi 2024 dopo la malattia che lo ha costretto in sedia a rotelle per una lesione del midollo in seguito al colpo di pistola ricevuto per uno scambio di persona.

Esordire alle Paralimpiadi di Parigi 2024 sarà come chiudere un cerchio per Manuel Bortuzzo, voglioso di ottenere grandi traguardi dopo anni di duro allenamento: “Non riesco a non pensare a tutto il percorso fatto, mentale in primis, per desiderare di nuovo il raggiungimento di un sogno che ti è stato tolto, a quegli anni in cui un identità non ce l’avevo più e pensavo che la mia missione personale in questo mondo fosse giunta al capolinea” le toccanti parole del nuotatore in un post su Instagram dei giorni scorsi.

Manuel Bortuzzo dopo la malattia: “Non è stato facile riconquistare il sogno”

Ritornare in vasca con tutti i sogni evaporati via in quella tragica notte del 2019 non è stato affatto facile per Manuel Bortuzzo, il nuotatore ha esternato tutte le proprie emozioni in un post Instagram prima del debutto alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La malattia affrontata da Manuel Bortuzzo a muso duro, la vita in sedia a rotelle e quel pensiero fisso che in acqua ci sarebbe tornato non ha minato la voglia del nuotatore di rimettersi in gioco: “Perdere un sogno non è stato facile, riconquistarlo tanto meno, niente è facile niente è regalato.. a volte, dopo di te, solo il tempo può rimettere le cose al proprio posto, nel mio caso lo ha appena fatto” ha scritto nell’emozionante post Instagram.

