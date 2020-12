Manuel, chi è il presunto ex di Tommaso Zorzi?/ “Un modello di 34 anni che..”

Tommaso Zorzi sta giocando oppure no? Su questo punto gli opinionisti di Mattino5 si spaccano e c’è qualcuno che lo trova il concorrente e il giocatore adatto a questi tipi di programma tant’è che poi scoppia la bomba e la curiosità esplode sui social. Ma cosa è successo di preciso? Tommaso Zorzi è entrato nella casa, ha legato con Francesco Oppini e ha perso la testa per lui, ha legato con Stefania Orlando (e poi l’ha votata) ma la vera bomba sta proprio in quella che sarebbe stata la sua vita prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Biagio d’Anelli, ospite in studio da Federica Panicucci, annuncia il lancio della sua bomba ovvero la questione vita privata del bell’influencer. Secondo quanto rivela l’opinionista presto arriveranno degli scatti in cui conosceremo quello che è stato l’ex di Zorzi prima di entrare nella casa. In particolare, sembra che l’influencer fosse legato ad un misterioso modello di 34 anni, Manuel.

Manuel, chi è il presunto ex di Tommaso Zorzi?

I due sono stati insieme otto mesi poi si sono lasciati e il modello ha avuto un’altra relazione. Quando lui è tornato single, Tommaso Zorzi si sarebbe fiondato di nuovo sul modello e lo avrebbe contattato tanto che, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, i due sono stati insieme per ben tre giorni. Naturalmente la conduttrice si scarica di ogni responsabilità legale dovuta alle parole del suo ospite che, però, conferma tutto guardando la telecamera e parlando di alcune foto che presto usciranno su un noto settimanale. Ma chi è questo misterioso Manuel e come mai da lui, in così poco tempo, è passato a Zorzi senza far mai alcun riferimento alla loro relazione passata?



