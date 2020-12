Tommaso Zorzi nomination choc a Stefania Orlando/ Il marito Simone Gianlorenzi: “continuerò ad amarlo…”

Ieri sera al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha spiazzato tutti nominando la sua amica Stefania Orlando. Chiamato in confessionale per le nomination, l’influencer ha dichiarato di non avere motivi particolari per nominare gli altri concorrenti e la sua decisione di nominare Stefania era legata a una discussione avuta nel pomeriggio: “Voglio spiazzare. Ce l’ho con Stefania… quindi la nomino. Oggi mi ha fatto un pezzo su una cosa che sinceramente non mi è piaciuta. Ho difeso Samantha su un appunto che Stefania le ha fatto… Io mi sono permesso di dirle che secondo me aveva esagerato e lei mi ha detto: “Sai anche i più grandi amori finiscono, stai attento a come mi parli”… Ho questa motivazione qua”. La nomination ha preso tutti alla sprovvista, compreso Stefania Orlando che ha accettato impassibile la scelta dell’amico. Sul web, invece, in molti hanno mal visto la scelta del ragazzo: “Per me Zorzi ha perso punti … la Orlando e la Ruta non si toccano e insieme a lui erano i miei finalisti” e “E poi mi alzo e leggo che Zorzi è un Damante qualunque che vota un Bettarini qualunque, peccato che la Orlando non sia esattamente una qualunque!”, sono i commenti due utenti di Twitter. Poche ore dopo, lo stesso Zorzi si è pentito della decisione.

Tommaso Zorzi nomina Stefania Orlando: la reazione del web

Inaspettatamente a prendere le difese di Tommaso Zorzi è stato proprio Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Il musicista ha invitato i fan degli “Zorzando” a mantenere la calme: “Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore… forza Tommy, forza Stefy. Ritrovatevi e spegnete le luci della casa”. Poi si è rivolto ai loro fan: “E voi non dividetevi, perdete tempo. Entro domani mattina sarà tutto risolto”. Simone Gianlorenzi ha poi fatto un’analisi di quello che sarebbe potuto accadere se Stefania fosse finita in nomination con Tommaso e Maria Teresa Ruta: “Se Stefy fosse andata al televoto con Tommy e MTR sarebbe stata una tragedia… per fortuna scampata. Ora però salviamo Tommy e MTR”. Un utente ha ringraziato il musica per aver cercato di calmare le acque: “Menomale che ci sei tu Simo, io mi sono stancata di gente che credo davvero che si scende nel personale quando è solo una dinamica di GIOCO, e che ne riderete insieme una volta fuori”. Dentro la casa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando riusciranno a chiarirsi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA