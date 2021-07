Manuel Di Bernardo, tentatore di Jessica a Temptation Island 2021/ Lei incuriosita, ma…

Manuel Di Bernardo farà crollare la coppia Jessia e Alessandro a Temptation Island?

Manuel Di Bernardo tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Tra i tentatori c’è anche il più bello d’Italia che ha vinto la fascia nel concorso di bellezza nel 2016-2017 e la sua bellezza non è certo passata inosservata nel villaggio delle fidanzate. A restarne piacevolmente colpita è stata Jessica, la fidanzata di che ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione che va avanti da 7 anni. Il modello e indossatore si è fatto notare sin da subito da Jessica e tra i due c’è stato un primo avvicinamento, anche se innocente visto che la ragazza è proiettata sul comportamento del fidanzato Alessandro che nel villaggio dei fidanzati si è fatto notare per le sue richieste in fatto di cibo e proteine da consumare per la palestra. Riuscirà il bel Manuel a far capitolare la ragazza? Non è dato saperlo…

Chi è Manuel Di Bernardo? Da Uomini e Donne a Temptation Island 2021

Manuel Di Bernardo prima di approdare a Temptation Island 2021 si è fatto notare anche nel dating show di Uomini e Donne. Giovanissimo e bello da togliere il fiato, il modello e indossatore ha raccontato di essersi innamorato una sola volta nella vita. “Sì, sono stato innamorato, realmente credo una volta. Forse due, questo non so dirtelo, ma sai come funziona. Quando si è più piccoli pensi di essere innamorato poi magari arriva un’altra persona e capisci cos’è il vero amore e non era quello che pensavi prima” – ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Daily News24.

Il modello ha poi proseguito dicendo: “la parola amore è un po’ troppo grande. Come mi pongo con una donna? Sono spontaneo, non sono un calcolatore, non organizzo grandi cose: mi accontento di un bar a prendere un caffè e fare due chiacchiere. Sono per le cose semplici e poi sono spontaneo. Sicuramente con una ragazza che mi piace mi pongo in modo un po’ misterioso ma perché fa parte del mio carattere. Cerco di guardarla in un certo modo, ma sempre spontaneamente perché questo sono io”. Infine parlando della sua decisione di partecipare a Temptation ha detto: “ho deciso di partecipare a Temptation Island perché è uno dei pochi programmi che mi piace e che ogni tanto, nel tempo libero, riesco a seguire. Mi attira molto perché mi piace scombinare le coppie, il gioco è quello. Il ruolo di tentatore, quindi, mi si addice molto bene. Inoltre, è una bellissima esperienza, è quasi scontato dirlo”

