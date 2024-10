Manuel Mastrapasqua, la fidanzata: “Un compagno meraviglioso”

Manuel Mastrapasqua è stato ucciso in strada, senza ragione alcuna, da Daniele Rezza, un 19enne che gli ha strappato le cuffie ed è fuggito via. A detta dell’assassino, non si sarebbe accorto di aver colpito a morte il 31enne, né del sangue che sgorgava. “Era un fidanzato meraviglioso, con lui stavo veramente progettando un futuro” racconta Ginevra, la fidanzata, come riporta “Pomeriggio 5”. Il giovane voleva lasciare Rozzano per andare in Liguria per convivere con la compagna, Ginevra, con la quale progettava un matrimonio e una vita insieme.

I messaggi mostrati in diretta parlano di un ragazzo dolce, pieno di amore nei confronti della compagna, con la quale viveva una relazione a distanza: i due si erano conosciuti tramite un’amica in comune e si erano innamorati, vivendo da due anni questo rapporto con tanti km di mezzo. Il loro sogno era quello di avvicinarsi, prendendo una casa insieme e costruendo un futuro che purtroppo rimarrà solamente un desiderio incompiuto: immenso il dolore della giovane, che ha raggiunto Rozzano per stare vicina ai familiari di Manuel, distrutti dal dolore.

Chi è Manuel Mastrapasqua, gli ultimi minuti di vita ripresi in un video

La morte di Manuel Mastrapasqua ha sconvolto Rozzano. Un video mostra le riprese interne al supermercato dove il giovane di 31 anni lavorava: sono quelle le ultime ore di vita del ragazzo. Il sistema di videosorveglianza lo riprende mentre esce dal turno di lavoro, dopo aver terminato alcuni piccoli acquisti. Il giovane, lasciato il supermercato, si incammina verso casa per rientrare: è circa mezzanotte e mezza. A casa, però, non tornerà mai: per strada, infatti, Manuel ha incontrato il suo assassino, Daniele Rezza, che lo ha ucciso con un’unica coltellata dopo avergli rubato le cuffie che aveva in testa, del valore di poche decine di euro.