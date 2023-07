Manuel Salvi, figlio di Enzo, si è sposato con Federica Stazzi/ Chi è la modella: il gesto virale dopo il sì

Manuel Salvi e Federica Stazzi sposi nella chiesa dei santi Silvesto e Martino a Roma

Si è sposato il figlio dell’attore Enzo Salvi, Manuel, di professione pizzaiolo e grande appassionato di padel. Il ragazzo ha sposato la fidanzata Federica Stazzi, biondissima fotomodella alla quale aveva già promesso amore eterno lo scorso aprile. In quella circostanza, Manuel Salvi e Federica Stazzi avevano condiviso via social alcuni romantici scatti in cui facevano per così dire le prove della cerimonia vera e propria che si sarebbe poi tenuta solo agli inizi del mese in corso. La coppia si è sposata il 2 luglio, alla presenza di amici, genitori e tanti altri parenti, nella prestigiosa chiesa dei santi Silvestro e Martino nel quartiere Monti di Roma.

Successivamente i novelli sposi con gli invitati si sono trasferiti in un locale della campagna romana, dove oltre al rinfresco era allestita anche una sala cinema. Qui gli invitati si sono trasformati in spettatori che hanno assistito alla proiezione di alcuni dei momenti più belli della storia di Manuel Salvi e Federica Stazzi. L’orgoglio di papà Enzo era nello sguardo e nel sorriso impresso nelle foto scattate a margine dell’evento, e nelle quali il protagonista di tanti cinepanettoni figura insieme alla compagna Laura Porcu, agli amici Antonella e Nicola, e al press agent Rocco Corsano.

Il gesto di Federica Stazzi dopo il sì a Manuel Salvi divenuto virale

Federica Stazzi, nuora di Enzo Salvi, dopo il sì pronunciato in chiesa a Manuel ha infilato un paio di sneakers ed ancora vestita con il suo abito da sposa, è andata al cimitero per lasciare sulla tomba della nonna il suo bouquet. Federica Stazzi è divenuta la protagonista di un filmato diventato virale su TikTok. “Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna, ti amo tantissimo. Ti immaginavo in prima fila”, ha scritto Federica nella didascalia del filmato postato sul suo profilo TikTok, un video che ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni e che è stato realizzato sulle note della canzone “Ovunque sarai” di Irama, ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo.

Tantissimi sono i commenti postati sotto il video di donne che raccontano di avere fatto qualcosa di simile nel giorno del matrimonio per i propri cari. Il video è stato ricondiviso da Enzo Salvi che ha commentato così il gesto della neo nuora: “Quando uno cresce con valori sani”. Come la fidanzata, anche Manuel ha recentemente perso il nonno: il padre di Enzo Salvi è scomparso a dicembre 2022.











