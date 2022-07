Manuela Arcuri ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco/ Matrimonio in location da urlo

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati!

Nelle scorse ore Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, il suo compagno storico. Un matrimonio spettacolare per la coppia, che ha scelto un castello da favola per pronunciare il sì più importante della vita. Nella stessa location si sono sposati, in passato, volti piuttosto conosciuti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma anche Tom Cruise e Katie Holmes. La fotomodella di Latina avrebbe voluto sposarsi nella sua città natale, ma quando ha visto il Castello Odescalchi è rimasta incantata e ha cambiato programmi. La Arcuri lo ha ritenuto il luogo perfetto per coronare il sogno d’amore con Giovanni, papà del piccolo Mattia.

Manuela Arcuri, fuga a Mykonos/ Prima del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco...

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, matrimonio top secret con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo

Alle nozze di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco presenti come testimoni di nozze il produttore Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, presidente del Coni. Manuela ha indossato due abiti diversi, uno più classico nella prima fase ed uno più accattivante per la seconda parte della giornata. Tra gli altri volti noti presenti alle nozze della coppia, sono stati intercettati Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis. Ai presenti è stato chiesto di non scattare foto o video delle nozze, per rispettare l’esclusiva che Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno accordato ad un noto magazine di gossip e spettacolo. Per vedere le foto del loro matrimonio, quindi, occorrerà pazientare ancora…

