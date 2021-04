Manuela Arcuri/ Secondo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco nel 2021? “Vorrei..”

Attrice italiana amata e apprezzata, regina del mondo della fiction italiana, Manuela Arcuri è prima di tutto una donna innamorata del suo compagno e di suo figlio Mattia. Giovanni Di Gianfrancesco è l’uomo che le ha fatto perdere la testa nel 2010 e dalla quale ha avuto il suo bambino. Proprio del piccolo Mattia, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ha dichiarato: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. – e ha poi spiegato che averlo non è stato semplice – L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

Manuela Arcuri: "Sposerò Giovanni in chiesa"/ "Nostro figlio Mattia porterà le fedi"

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, secondo matrimonio entro il 2021?

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono già convolati a nozze. Nel 2013 i due si sono infatti sposati ‘segretamente’ in America, a Las Vegas. Ora, però, la coppia vuole celebrare le nozze anche in Italia. Un matrimonio che è stato finora rimandato anche a causa del Covid: “Passato il Covid – ha raccontato la Arcuri a “Diva e donna” – vorrei fare una grande festa in Italia, con gli amici, questa volta religiosa dato che siamo cattolici.” E ha spiegato poi che “Mattia porterà le fedi: pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare”. Che la celebrazione possa avere luogo entro quest’anno?

