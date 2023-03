Manuela e Michela, figlie Giancarlo Magalli/ Unite durante la malattia del padre

Manuela e Michela, chi sono le figlie di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli sarà il primo ospite di Serena Bortone per la puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda venerdì 17 alle 14.05 su Rai 1. Il conduttore ha due figlie: Manuela, nata nel 1972 dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, classe 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati. Manuela è nata quando Magalli era molto giovane, 23 anni, e si era licenziato per seguire i suoi sogni in tv: “Con Manuela, per la verità, non sono stato un papà presentissimo: è nata nel 1972, io all’epoca lavoravo tanto, facevo Giochi senza frontiere, ero spesso all’estero. Ho cominciato a godermela quando aveva undici anni”, ha confessato al settimanale Gente.

Con la seconda figlia, invece, è stato un padre più presente: “Per Michela, invece, ci sono stato da subito: ho cambiato i pannolini, l’ho vissuta quotidianamente fino a quando io e Valeria ci siamo separati. Nostra figlia aveva 13 anni ed è andata a vivere con la mamma”.

Manuela e Michela Magalli: vicino al padre durante la malattia

Giancarlo Magalli è molto legato alle due figlie Manuela e Michela: “Quando sono con loro sono felice”, ha detto qualche tempo fa nel salotto di Oggi è un altro giorno. Manuela Magalli lavora nelle assicurazioni, mentre la sorella minore Michela è un’influencer: su Instagram ha oltre 37,5mila follower. Lo scorso gennaio Manuela e Michela hanno accompagnato il padre Giancarlo nello studio di Verissimo, dopo il conduttore è riapparso dopo aver affrontato la malattia: un linfoma non-Hodgkin a grandi cellule b. “Il linfoma ha colpito l’uomo che amo di più al mondo: il mio papà. Sono stati mesi di pianti, di paura, tanta paura; ma anche di speranza, di abbracci lunghi e silenziosi, di comprensione. Sono stati momenti delicati, e abbiamo preferito viverli tra di noi, in famiglia”, ha scritto Michela su Instagram.

