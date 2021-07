Manuela e Stefano di Temptation Island 2021 ancora insieme?/ Avvistati a Brindisi

Manuela Carriera e Stefano Sirena sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021, in onda il lunedì sera su Canale 5. I due sono fidanzati da quattro anni e mezzo, ma dopo che Manuela ha scoperto i tradimenti di Stefano la loro unione ne ha inevitabilmente risentito. Per questo motivo hanno deciso di intraprendere il “viaggio nei sentimenti”, condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso del reality i due fidanzati si sono lanciati accuse pesanti: “Non sa fare niente, non è nemmeno capace di aprire le finestre quando si alza, non fa cose da uomini come portare fuori la spazzatura. Non sa come si fa a spolverare, rutta a tavola come se non ci fosse un domani. Dice che io so fare la casalinga, ma occuparsi della casa è un gesto d’amore”, ha detto Manuela. Stefano invece, dopo aver visto alcuni video della fidanzata, si è sfogato duramente: “Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo. Fai fai poi ti faccio vedere io. Tu fai, io faccio il doppio”.

Manuela Carriera e Stefano Sirena: ancora insieme, avvistati a Brindisi

Stano a questo scenario, tutto sembrerebbe tranne che Manuela Carriera e Stefano Sirena possano lasciare insieme Temptation Island 2021 al termine del falò di confronto. Nonostante tutto, l’influencer campana Deianira Marzano ha rivelato che la coppia è stata avvistata insieme a Brindisi. I due fidanzati pugliesi stanno ancora insieme? Stando alla segnalazione della Marzano, sembra proprio di sì. Ma bisognerà aspettare la fine del reality per scoprire come si concluderà la loro avventura. Di sicuro la quarta puntata di Temptation Island 2021, in onda lunedì 19 luglio in prima serata su Canale 5, svelerà nuovi sviluppi della loro trama. Sui social i fan del programma sperano che i due si lascino: “Manuela e Stefano dovrebbero lasciarsi e basta, si stanno umiliando a vicenda è imbarazzante”, “Manuela e Stefano sono una coppia già scoppiata. Sono pieni di cattiveria reciproca” e “Manuela, se esci con Stefano dopo il falò ti vengo a prendere a Brindisi”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

