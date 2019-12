Manuela, malata di Parkinson/ “Sogno di scalare una montagna” (La porta dei sogni)

Manuela è la protagonista della quinta storia de La porta dei sogni, il nuovo programma condotto da Mara Venier nella prima serata di Ra1. Questa volta è stata proprio Manuela a scrivere alla redazione del programma per realizzare il suo sogno. “Cara Mara il mio sogno è quello di scalare una montagna perché per me oggi sognare è scalare dei limiti, ossia guardare avanti”. Con queste parole la Venier introduce la storia di Manuela, una giovane donna esempio di come nella vita sia importante reagire a tutto. “La tua storia può servire per capire che non bisogna mollare mai, che bisogna sempre andare avanti” dice a gran voce la regina della domenica che si sofferma su una frase della lettera di Manuela “superare i miei limiti” e al quel punto le chiede: “quali sono questi limiti?”. Allora Manuela racconta come e quando la sua vita è cambiata: “nel settembre 2016 ho avuto la diagnosi di Parkinson e da quel giorno la mia vita è cambiata. I limiti sono quelli che ci mettiamo noi, ma ci sono anche dei limiti oggettivi, fisici e per me scalare una montagna è quello che succede ogni giorno nella mia vita. Ogni giorno devo conquistarmi un pezzettino per arrivare in cima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA