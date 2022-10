Manuela Raffaetà, ex moglie Marco Melandri/ Lasciata dopo l’Isola, ma lei…

Manuela Raffeatà e Marco Melandri, perché è finita? “Tornato dall’altra dopo l’Isola dei Famosi”

Manuela Raffaetà è l’ex moglie di Marco Melandri. L’abbiamo conosciuta all’Isola dei Famosi, quando ha seguito e sostenuto il suo compagno direttamente dallo studio centrale, dove andava in onda la diretta televisiva. Sembrava andasse tutto alla grande tra i due, ma a a quanto pare subito dopo il rientro dall’Honduras, qualcosa si è rotto nuovamente. E mentre lui sarebbe “tornato dall’altra”, secondo la ricostruzione di Manuela, lei è stata pizzicata più volte in compagnia con Luca Salvadori, anche lui pilota di moto. “E’ un amico”, aveva precisato l’ex moglie di Melandri quest’estate, salvo poi ammettere la vicinanza. “Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco”.

Ufficialmente, quindi, Manuela sembra essere single. Da quando è finita la storia con Marco Melandri sembra volersi concentrare unicamente sulla figlia, almeno a parole. “Per me lei è la cosa più importante“, ha detto e ribadito a più riprese. “Con Luca siamo amici, entrambi single. Sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori per i quali, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliarmi dello spazio anche da donna e non solo da mamma”, ha confermato la modella sui social parlando coi propri fan e follower.

