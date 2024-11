Manuela Raffaetà è la moglie di Marco Melandri, uno dei concorrenti della trasmissione La Talpa, programma tv che andrà in onda lunedi 18 Novembre 2024 e vede la conduzione di Diletta Leotta. Il rapporto tra i due è stato negli anni particolare, ma ora sembrano di nuovo più uniti che mai. Andiamo a vedere chi è Manuela Raffaetà.

Manuela Raffaetà è una modella di origini trentine, è nata il 28 Luglio 1984 ed è nativa di un piccolo paese di Tione di Trento. La donna e Marco si sono conosciuti in pista con l’uomo che era un pilota affermato e lei la sua ‘ombrellina’. Pian piano è nata una storia ed i due hanno avuto un grande legame dal quale è nata una figlia, Martina, nata nel 2014.

Manuela e Marco hanno chiuso e tecnicamente lei è diventata la sua ex moglie dopo che lui avrebbe preso una ‘seria sbandata’ per una modella di cui non si sa il nome ma solo le iniziali, AM. Più volte la donna ha avuto difficoltà con il marito e lo avrebbe perdonato in diverse occasioni, come ammise lei stessa su Instagram.

Marco Melandri e gli alti e bassi con Manuela Raffaetà

Marco Melandri annunciò la rottura con la moglie sui social e dichiarò pubblicamente: “Non è un segreto, ho rotto con Manuela e ognuno stava a casa propria, ovviamente tutelando l’interesse di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM, non farò il suo nome per rispettare la privacy”. Marco e Manuela sembravano averla superata ma l’esperienza all’Isola dei Famosi ha cambiato tutto.

Manuela sui social confermò che l’oramai ex marito aveva nuovamente sentito quella modella e i rapporti erano tornati freddi, non divisivi solo grazie alla figlia Martina. Ora – dopo qualche rumors riguardo un flirt della donna, poi smentito – sembra essere tornata la pace tra Marco Melandri e la compagna Manuela Raffaetà.

Prima della sua partecipazione alla Talpa la coppia ha postato una foto sui social in cui appaiono particolarmente legati e dove ogni crisi sembra superata. La fotografa è la figlia Martina, che nonostante la piccola età, ha già sviluppato una grande passione per la fotografia. I rapporti ora sembrano nuovamente felici e la donna ha postato le foto delle vacanze con la figlia e il compagno, nuovamente Marco Melandri.