Manuela Suma, moglie Nicola Savino/ Un amore che dura da 20 anni (Verissimo)

Manuela Suma è la moglie di Nicola Savino da ormai diverso tempo: i due infatti si sono conosciuti quasi due decenni or sono, grazie ad un backstage per la preparazione di un calendario firmato Radio Deejay. Poi si sono sposati solo nel 2009, tre anni dopo la nascita della loro figlia Matilda. “Mi ha dato delle regole per cui la ringrazio”, ha detto il conduttore a Donna Moderna, “non posso andare allo stadio tutte le volte che vorrei. Io, allora, tengo il bonus per la mia magica Inter. E ha sempre insistito perchè la mattina accompagnassi nostra figlia Matilda a scuola”. Insieme e inseparabili anche nella vita pubblica, Manuela e Nicola sono stati avvistati l’uno al fianco dell’altra anche nella recente premiere di Odio l’estate, il film che ha riportato sul grande schermo il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Nicola Savino sarà invece ospite di Verissimo forse della recente guida dell’AltroFestival, lo show post Sanremo 2020 con cui ha collezionato diversi consensi. L’ultima foto sui social della coppia, sempre più innamorata, risale invece allo scorso Natale. Sullo sfondo il mare e il panorama di Myanmar, in Birmania, la coppia si è scambiata un tenero bacio che ha deciso di condividere con tutti i fan.

MANUELA SUMA E NICOLA SAVINO: INSIEME HANNO SUPERATO UN TORNADO

Fra Manuela Suma e Nicola Savino non c’è sempre stato un legame saldo e in grado di resistere alle intemperie. A distanza di qualche anno dalle loro nozze, avvenute nel 2009, il conduttore e la consorte sono finiti infatti nel ciclone per via di una frattura che sembrava annunciare la fine per la coppia. Alcuni parlavano addirittura di divorzio, ma non ci è dato sapere che cosa sia accaduto davvero nella loro casa di Milano. Una parentesi drammatica che ha colpito duramente il conduttore, soprattutto perchè avvenuta a breve distanza dalla morte della madre. Così ha deciso di andare dall’analista, ma anche il terapeuta è morto e ha dovuto smettere. Per poi riprendere proprio l’anno in cui è convolato a nozze con Angelica. Lei invece ha preferito non dire mai una parola: quando i fan hanno avuto modo di rivederli insieme, grazie ad una cena galante a Eataly, sono stati felici che fra loro fosse tornato il sereno. “Come se fossi sposata con un impiegato statale dagli orari fissi. E cucina anche”, ha detto qualche tempo fa a Vanity Fair, parlando dei tanti impegni di lavoro del marito e la sua abitudine di ritornare sempre per cena. “Un papà molto affettuoso, molto presente che, però, sta vivendo un po’ male questo passaggio”, ha aggiunto invece parlando delle difficoltà di Savino nel tenere testa alla fase preadolescenziale della figlia Matilde.

