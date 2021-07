Manuela Villa/ “A scuola mi sentivo inadeguata, sotto esame. Non feci la maturità”

Cantante, scrittrice, figlia d’arte: Manuela Villa ha reso partecipe il mondo dello spettacolo dei suoi tanti doni, il primo quello che sin da giovanissima l’ha legata alla musica. “Il mio avvicinamento alla musica è stato un caso.”, ha però ammesso a Estate in Diretta, nella puntata del 30 luglio. La figlia del grande Claudio Villa ha dunque spiegato che “Studiavo pianoforte, non conoscevo la mia voce se non quando mi hanno regalato un disco di Barbra Streisand. Da lì ho avuto la voglia di cantare, nella mia testa c’era l’attrice, il pianista, ma non la cantante.” Le difficoltà lungo il percorso non sono mancate: “L’ultimo anno di scuola mi ritrovavo con tanti problemi e quindi mi ritenevo inadeguata. Ero stata sempre sotto esame e al giorno della maturità non entrai e non feci l’esame. Successivamente ho deciso di chiudere quel cerchio e ho ripreso a studiare. Mi sono ritrovata proprio nel periodo della pandemia ma sono riuscita lo stesso.” ha raccontato in diretta su Rai 1.

Manuela Villa: “Ho vissuto problemi di alimentazione”

Roberta Capua ha allora mandato in onda le immagini del confronto scontro tra Claudio Villa e Adriano Celentano, un simpatico battibecco rimasto nella storia. Di fronte a queste immagini, Manuela Villa ha rivelato: “Personalmente mi ritrovo a controbattere quando sono sicura di me. Mi piacerebbe un confronto artistico di livello.” Ha infine parlato del suo ultimo libro, L’alimentatore: “Sono stata sempre colpita da problemi di alimentazione per mancanze interiori. Da quì è nato questo romanzo su una coppia irrisolta. Riscoppia l’amore ma senza aver risolto i problemi precedenti. In poche parole affidarci a persone che non hanno risolto i problemi è pericoloso. Io ho vissuto problemi di alimentazione, attraverso il grasso mi allontanavo dai problemi.” ha concluso.

