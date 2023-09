Mar Galceran, chi è la prima deputata con sindrome di Down/ Eletta coi Popolari in Spagna: “qui per servire”

IL “RIPESCAGGIO” DOPO LE ELEZIONI IN SPAGNA: ELETTA LA PRIMA DEPUTATA CON SINDROME DI DOWN

Si chiama Mar Galceran e in Spagna sarà la prima deputata della storia con sindrome di Down: l’inedita vicenda arriva da Valencia dove la 46enne candidatasi con il Partito Popolare (Pp) alle Elezioni Amministrative del 28 maggio, dopo una serie di nomine tra chi la precedeva in lista, si ritrova ora deputata eletta a tutti gli effetti. Dalla prossima settimana siederà nel Parlamento regionale della Comunità di Valencia in Spagna, come confermato dal Governatore Carlos Mazón, anche lui popolare come Mar Galceran.

Fino ad oggi, dopo una lunga militanza nel partito di centrodestra, la deputata con sindrome di Down ricopriva l’incarico di segretaria per l’Area di servizio alle persone con capacità differenti del Pp valenciano: ora però Mar Galceran diventa «un simbolo e un esempio, per persone con disabilità, di come nella vita si possa ottenere ciò che si desidera», scrive il partito in una nota. È poi la stessa deputata che aggiunge «è un passo avanti ulteriore per rendere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone disabili un vero successo».

CHI È MAR GALCERAN: DA VALENCIA AL PARLAMENTO, “QUI PER SERVIRE LA SOCIETÀ”

La neodeputata valenciana ha studiato Formazione Professionale in Ospitalità e Turismo alla scuola Altaviana di Valencia, ma è stata a lungo anche presidente di Asindown nella Comunità Valenciana: Mar Galceran prima di candidarsi per le regionali aveva lavorato per ben 26 anni nel servizio pubblico, di cui gli ultimi 13 “ad interim” nel Ministero della Presidenza della Generalitat Valenciana.

Curriculum molto ricco che comprende infine lavori presso il Ministero della Previdenza Sociale, il Ministero dell’Uguaglianza e delle Politiche Inclusive e infine anche il Ministero della Salute e della Sanità pubblica. «Lavorerò per servire i cittadini», ha detto soddisfatta Galceran dopo la notizia dell’elezione in Parlamento regionale, «Bisogna superare se stessi, porsi traguardi e obiettivi perché alla fine, costi quel che costi, con la perseveranza si riesce sempre a raggiungerli». E infine la deputata Pp ricorda come il lavoro per aiutare la comunità inizia proprio ora, «Il mio ruolo come deputato è servire la società». Nel 2013 l’unico precedente in Spagna, con la 29enne all’epoca Angela Bachiller Guerra divenuta prima consigliere comunale di Valladolid con sindrome di down.

