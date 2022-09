Mara Maionchi e il tumore: “Quando scopri di essere malato sei solo”/ “Oggi ho paura di morire ma…”

Mara Maionchi e la lotta contro il tumore: “L’ho beccato al momento giusto”

Mara Maionchi è la conduttrice e portavoce del nuovo programma di Rai2 ‘Nudi per la vita’, show che cerca di promuovere la prevenzione, arma fondamentale contro la lotta al cancro. Una malattia che d’altronde la Maionchi ha affrontato in prima persona, avendo scoperto tempo fa di avere due tumori, uno per ogni seno. “Nessun segnale. Sono andata a fare una visita che facevo tutti gli anni e durante i controlli hanno avuto dei dubbi. Abbiamo approfondito e poi mi hanno operato. L’ho beccato al momento giusto.” ha raccontato in un’intervista a Fanpage la Maionchi.

Per fortuna lo ha preso in tempo: “Il tumore preso all’inizio dà un responso, in fase avanzata ne dà un altro. Io mi sono operata subito, il tempo di organizzarmi con il chirurgo.” E ha quindi spiegato che “Durante l’intervento hanno aperto tutto, hanno fatto una pulizia importante. Ho fatto anche l’intervento di ricostruzione mammaria.”

Mara Maionchi e la vita dopo il cancro: “Non vivi tranquilla”

Inevitabilmente affrontare una malattia come questa causa un cambiamento anche a livello psicologico. Mara Maionchi lo conferma nel corso dell’intervista, ammettendo che: “Qualcosa è successo anche nella mia testa. Quando vado a fare gli esami per vedere se è tutto a posto, provo sempre un po’ di preoccupazione. È una malattia che ti fa rimanere in sospeso. Questa diagnosi resta sempre con te. Quando ti tocca da vicino una cosa del genere, certamente non vivi tranquilla.” Oggi c’è qualcosa che le fa paura: “La morte mi fa molta paura, cerco di abituarmi perché è meglio farlo. – ammette Mara, concludendo – Pur essendo credente, certe volte ho molti dubbi, però mi abbandono a credere che ci sarà un’altra vita.”

