Come si vota nella finale de L’Acchiappatalenti 2024: il televoto/ Cambia il regolamento

Come funziona la finale del programma di Milly Carlucci: il regolamento

Stasera andrà in scena su Rai1 l’ultima puntata de L’Acchiappatalenti, il programma condotto da Milly Carlucci e accompagnata da diversi volti noti del piccolo schermo, da Sabrina Salerno a Wanda Nara. In ogni puntata abbiamo visto esibirsi talenti di ogni genere, di varie età e provenienze che già in passato hanno avuto esperienze in show nazionali o internazionali dove hanno avuto la possibilità di sfoggiare il proprio talento.

Per quanto riguarda la finale il regolamento prevede l’esibizione di almeno 8 talenti, ovvero i 4 vincitori delle precedenti puntate e i 4 indicati dal presidente di giuria, e nel caso uno degli Acchiappatalenti non sia riuscito a portare all’ultimo atto uno dei suoi allievi, gliene sarà affidato uno d’ufficio. Quello che sappiamo riguardo alla puntata in onda stasera sabato 8 giugno su Rai1 è che tutti e 8 i finalisti saranno chiamati a presentare un’esibizione con i loro maestri, spazio dunque a spettacolo e intrattenimento, oltre a risate assicurate.

Finale L’Acchiappatalenti, entra in gioco il pubblico: il nuovo regolamento

Questa sera per l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, un ruolo decisivo sarà quello del pubblico, chiamato a votare tra le esibizioni migliori dei vari talenti rimasti in gioco.

I telespettatori entreranno di fatto in gioco e avranno la possibilità di votare attraverso i social, utilizzando gli account X, Instagram e Facebook de L’Acchiappatalenti, con la giuria rappresentata dalla Presidente Simona Ventura, da Francesco Facchinetti e dal conduttore Flavio Insinna che valuterà le prestazioni con un voto da uno a dieci. Al termine di tutte le esibizioni la somma delle votazioni social e della giuria decreteranno il nome del concorrente vincitore di questa prima edizione, che non è stata esente da polemiche.

Chi sono i finalisti de L’Acchiappatalenti

Dopo aver appreso il regolamento per la finale de L’Acchiappatalenti, andiamo a vedere chi sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria nell’ultimo atto del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Mara Maionchi concorrerà con le Black Window e Gina De Boer, mentre Teo Mammucari avrà in squadra Matteo Del Campo e Denys Zhygaltsov, Sabrina Salerno avrà in squadra gli Immortals e Ruby Sinclair, Wanda Nara giocherà con Antonio Vaglica mentre Francesco Palantoni sarà con Ben Palumbo e Aikawa Yousuke.











