Mara Venier “Altro anno a Domenica In poi stop”/ Addio alla tv con Stefano de Martino

Mara Venier è pronta a lasciare la tv, questo è quello che emerge da una lunga intervista che la conduttrice ha rilasciato a Il Messagero proprio nel fine settimana che anticipa l’ultima puntata di Domenica In in onda domani su Rai1. Questa è stata la sua seconda edizione al timone del programma e gli ascolti non hanno fatto altro che confermare che il suo ritorno è stato apprezzato da molti, cosa ne sarà adesso di lei? La conduttrice tornerà al timone di Domenica In anche il prossimo anno per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione tv. Lei stessa spiega: “Ma quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno, e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia… non so come sarà la prossima edizione, presto inizieremo le riunioni ma una cosa l’ho capita, il format sono io”.

MARA VENIER SI PREPARA PER L’ULTIMA EDIZIONE DI DOMENICA IN CON STEFANO DE MARTINO?

Mara Venier quindi è pronta a dire addio alla tv, almeno come conduttrice e dopo una doppia edizione di successo di Domenica In si prepara già per la prossima convinta che dovrà fare qualcosa di più se vorrà confermare gli ascolti di questi due anni, qual è il suo sogno proibito? Dopo tutti questi anni di onorata carriera sembra proprio che Mara Venier vorrebbe dei compagni di viaggio “con cui condividere qualche domenica e alternarne il tutto alle sue interviste”, qual è il primo nome che fa? Quello di Stefano de Martino ovvio: “Una vera rivelazione, lui lo voglio..”. Sarà lieto il ballerino per questo attestato di stima da parte della zia Mara. Si prospetta per lui un ritorno a Roma dopo la rottura con Belen Rodriguez?



