Mara Venier “Avevo fidanzato molto macho”/ Amadeus provoca “Tenda ancora in piedi?”

Scappano anche clamorose confidenze ai Soliti Ignoti con Mara Venier e Matilde Gioli ospiti per la puntata abbinata all’estrazione della Lotteria Italia 2022. L’attrice, che ammette di dire troppo quando parla, si lascia scappare la prima confidenza. La popolare conduttrice le chiede dove vive e lei risponde che fa la spola tra Milano e Roma. Poi aggiunge: “Adesso a Roma perché mi sono fidanzata con un romano“.

Allora Mara Venier contenta per la giovane attrice ricorda: “L’amore ti porta ovunque, io ero finita in un ranch in America per amore, figurati“. Allora Amadeus prova a indagare e chiede se fosse un cowboy. “No, era un attore, anche molto… Lui viveva in questo ranch con le mucche e i cavalli, ho resistito poco“.

La domanda hot di Amadeus a Mara Venier…

La conversazione si fa hot: “Mi faceva dormire in tenda, perché era più… romantico? Non solo, anche molto macho“, dice Mara Venier. E tutti in studio scoppiano a ridere, a partire da Amadeus. “Ma la mattina la tenda era ancora in piedi?“, chiede tra le risate il conduttore. E Mara Venier, sempre sorridendo, risponde affermativamente. Matilde Gioli invece resta in silenzio, un po’ imbarazzata per quel vortice di rivelazioni a cui proprio lei ha dato inizio.

